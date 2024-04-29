7 نصائح لتجنب الإصابة بالتخمة في فصل الصيف.. استمع إلى جسدك

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يميل الكثير من الناس إلى تناول كميات أكبر من الطعام، مما قد يؤدي إلى الشعور بالتخمة وعدم الراحة، نتيجة أيضًا لزيادة نسبة الرطوبة في الجو، وعدم توافر الأكسجين بكثرة، وصعوبة القدرة على التنفس بشكل مريح.

7 نصائح لتجنب الإصابة بالتخمة في فصل الصيف

ولتجنب هذه المشكلة والتمتع بقدر عال من النشاط والقوة أغلب الوقت، هناك مجموعة من النصائح يمكن إتباعها خلال فصل الصيف، حسب ما ورد على موقع «webmed»، منها:

1- تناول وجبات صغيرة متكررة:

بدلًا من تناول ثلاث وجبات كبيرة في اليوم، حاول تناول 5-6 وجبات صغيرة ومتكررة؛ إذ يساعد ذلك على تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع الشعور بالجوع الشديد.

2- تناول الكثير من الماء:

من المهم تناول الكثير من الماء، خاصة في فصل الصيف، للحفاظ على رطوبة الجسم ومنع الجفاف؛ إذ يساعد الماء أيضًا على الشعور بالشبع وتقليل الشهية.

3- تناول الأطعمة الغنية بالألياف:

الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتمنع الإفراط في تناول الطعام.

الأطعمة الغنية بالدهون

4- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون والسكر:

الأطعمة الغنية بالدهون والسكر تجعل من الصعب هضم الطعام، وتؤدي إلى الشعور بالتخمة.

5- تناول الطعام بهدوء وبطء:

لا تتسرع في تناول الطعام، بل خذ وقتك لمضغ الطعام جيدًا والاستمتاع به؛ إذ يساعد ذلك على تناول كمية أقل من الطعام والشعور بالشبع بشكل أسرع.

6- ممارسة الرياضة بانتظام:

يساعد النشاط البدني على تحسين عملية الهضم ومنع تراكم الدهون في الجسم.

7- الاستماع إلى الجسد:

من المهم الاستماع إلى إشارات جسدك، وعندما تشعر بالشبع، توقف عن تناول الطعام ولا تجبر نفسك على تناول المزيد من الطعام حتى لو لم تنته من طبقك.