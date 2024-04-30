4 أسباب لزيادة قشرة الشعر في الصيف.. نصائح فعّالة للتخلص منها

قشرة الشعر من المشكلات المزعجة بالنسبة لكثيرين، كونها تُفقد الشعر جماله وقوته، وتعطي مظهرًا غير لائق للشخص، نتيجة لتساقطها بكثرة على ملابسه، ونظرًا لازدياد هذه المشكلة خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، نستعرض في السطور التالية أبرز أسباب زيادة القشرة في فروة الرأس، وبعض النصائح لعلاجها.

أسباب زيادة القشرة في فروة الرأس

وفقًا لِما ورد على موقع «stylecraze»، فإن أبرز أسباب ظهور قشرة الرأس بل وزيادة كثافتها، تتمثل في:

1- زيادة إفراز العرق:

يؤدي التعرق إلى تراكم الرطوبة على فروة الرأس، مما يخلق بيئة مثالية لنمو الفطريات المسببة للقشرة.

2- التعرض لأشعة الشمس:

تُسبب أشعة الشمس حروقًا لفروة الرأس، مما يُضعفها ويجعلها أكثر عرضة للالتهابات والقشرة.

3- استخدام منتجات الشعر غير المناسبة:

قد تحتوي بعض منتجات الشعر على مواد كيميائية قاسية تهيج فروة الرأس وتزيد من تفاقم القشرة.

4- الإهمال في غسل الشعر:

ينصح بغسل الشعر بانتظام خلال فصل الصيف، خاصة بعد التعرق أو التعرض لأشعة الشمس.

نصائح للتخلص من قشرة الشعر في الصيف

ويمكن التخلص من قشرة الشعر في فصل الصيف من خلال اتباع النصائح التالية:

1- استخدام شامبو مضاد للقشرة:

اختر شامبو يحتوي على مكونات فعالة مثل الكيتوكونازول أو حمض الساليسيليك أو بيريثيون الزنك.

2- تقشير فروة الرأس:

استخدم مقشرًا لطيفًا لفروة الرأس مرة أو مرتين في الأسبوع لإزالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام.

3- ترطيب فروة الرأس:

استخدم زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لترطيب فروة الرأس وتغذيتها.

4- شرب الماء:

احرص على شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم وفروة الرأس.

5- اتباع نظام غذائي صحي:

تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات B وC والزنك، والتي تُساعد في صحة فروة الرأس.

6- تقليل التوتر: