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«القاهرة الإخبارية»: 6 قتلى في هجوم مسلح على مسجد بأفغانستان

كتب:

نرمين عفيفي
08:39 ص | الثلاثاء 30 أبريل 2024
انفجارات في أفغانستان

انفجارات في أفغانستان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بسقوط 6 قتلى في هجوم مسلح على مسجد في هرات بأفغانستان.

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بقلم نرمين عفيفي