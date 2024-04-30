«القاهرة الإخبارية»: 6 قتلى في هجوم مسلح على مسجد بأفغانستان كتب: نرمين عفيفي 08:39 ص | الثلاثاء 30 أبريل 2024 انفجارات في أفغانستان أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بسقوط 6 قتلى في هجوم مسلح على مسجد في هرات بأفغانستان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الجنائية الدولية»: قطاع غزة يشهد جرائم تشبه معاناة أفغانستان وميانمار هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب سلسلة جبال هندوكوش في أفغانستان مستشار سابق بالبيت الأبيض: بايدن فشل في أفغانستان وأوكرانيا «القاهرة الإخبارية»: ثلاثة قتلى في تفجير إرهابي جنوب أفغانستان أفغانستان بقلم نرمين عفيفي