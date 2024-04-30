«النقل» تبدأ التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل أكتوبر المقبل

زفت وزارة النقل، بشرى سارة للمواطنين بشأن مونوريل شرق النيل، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والذي يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في هذه النوعية من الوسائل لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، حيث ستكون مكيفة وتسير في مسار علوي، الأمر الذي لا يشغل أو يؤثر على الحركة المرورية.

التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل

وفق وزارة النقل، فإنه من المقرر بدء عمليات التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل في شهر أكتوبر المقبل، الأمر الذي تستعد له شركة ألستوم الفرنسية على قدم وساق، بالتنسيق الكامل مع الهيئة القومية للأنفاق، إذ انتهت وزارة النقل من غالبية الأعمال الخاصة بالمشروع سواء الأعمال الخرسانية أو التشطيبات النهائية للمحطات.

وسيلة نقل سريعة وعصرية

بدأت محطات مشروع المونوريل تظهر للنور، والتي تشتمل على منسوب للتذاكر وآخر للرصيف، إذ أكدت وزارة النقل، أن المشروع يعمل على ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا بما يضمن توفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب.

وخططت وزارة النقل، أن تكون نسبة العمالة المصرية بمشروع المونوريل 95% من إجمالي عدد العمالة الموجودة بالمشروع، الأمر الذي يوفر الكثير من فرص العمل، مؤكدة بدء البرنامج التدريبي للمصريين في مجال تشغيل وصيانة المونوريل.