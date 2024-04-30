اختلاف درجات الحرارة بين شمال وجنوب البلاد بقيم تصل لـ7 درجات.. ما السبب؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تقرير تفصيلي اليوم، درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات الجمهورية، لافتة إلى وجود اختلاف في قيم درجات الحرارة بين محافظات شمال البلاد، والقاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية، ومدن القناة عن درجات الحرارة على محافظات شمال ووسط الصعيد، بقيم تتراوح بين 5 و7 درجات.

أسباب اختلاف درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن اختلاف درجات الحرارة بين محافظات شمال البلاد ومحافظات الصعيد، يرجع إلى تعرض شمال البلاد لكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوربا، يمتد تأثيرها إلى منطقة مصر الوسطي، في حين تتأثر محافظات جنوب البلاد بامتداد الكتل الهوائية الصحراوية الشديدة الحرارة القادمة من غرب وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات شمال البلاد، والسواحل الشمالية ومدن القناة وحتى القاهرة الكبري فقد جاءت كالتالي:

القاهرة: الحرارة العظمى 30 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 30 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 31 الصغرى 16

بنها: العظمى 29 الصغرى 17

دمنهور: العظمى 29 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 30 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 30 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 29 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 30 الصغرى 14

السويس: العظمى 29 الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 25 الصغرى 15

مطروح: العظمى 24 الصغرى 15

العلمين: العظمى 23 الصغرى 15

درجات الحرارة على محافظات الصعيد

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات شمال وجنوب الصعيد وفقا للأرصاد الجوية فقد جاءت كالتالي:

الفيوم: العظمى 31 الصغرى 18

بني سويف: العظمى 31 الصغرى 18

المنيا: العظمى 32 الصغرى 18

أسيوط: العظمى 33 الصغرى 18

سوهاج: العظمى 33 الصغرى 21

قنا: العظمى 36 الصغرى 23

الأقصر: العظمى 37 الصغرى 23

أسوان: العظمى 37 الصغرى 24

الوادي الجديد: العظمى 34 الصغرى 20

أبو سمبل: العظمى 36 الصغرى 24