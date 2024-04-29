للمرة الأولى منذ بداية الربيع.. انخفاض درجات الحرارة على محافظات الصعيد

تشهد محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، للمرة الأولى منذ بداية فصل الربيع، انخفاضًا تدريجيًا فى درجات الحرارة، خصوصًا بعد انكسار موجة الطقس الشديد الحرارة الذي انتهي بداية الأسبوع الجاري.

كتل صحراوية جنوبية شديدة الحرارة

وأكدت الدكتورة منار غانم من هيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، أنّ محافظات الصعيد كانت الأكثر تاثرا بارتفاع قيم الحرارة العظمي منذ بداية فصل الربيع، بسبب تأثرها بالكتل الهوائية الصحراوية الشديدة الحرارة المتتالية القادمة من جنوب البلاد أو من صحراء الجزيرة العربية أو الصحراء الليبية، وهي كتل شديدة الحرارة أثرت على جميع المحافظات، لكن بقيم حرارية مختلفة، إذ كسرت حاجز الـ43 على محافظات وسط وجنوب الصعيد.

انخفاض الحرارة العظمى 7 درجات

وأشارت غانم إلى أن محافظات الصعيد قد شهدت خلال تلك الأيام انخفاض ما بين 6 لـ7 درجات في قيم الحرارة العظمي، عن القيم التي سجلت نهاية الأسبوع الماضي، بسبب انتهاء تأثير الكتل الصحراوية الحارة وامتداد تاثير لكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، بدأت من شمال البلاد وامتدت الى محافظات وسط وجنوب البلاد.

درجات الحرارة على محافظات الصعيد

وعن درجات الحرارة الصغري والعظمي اليوم على محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد وفقا للأرصاد الجوية فقد جاءت كالتالي:-

الفيوم: العظمى 31 الصغرى 18

بني سويف: العظمى 31 الصغرى 18

المنيا: العظمى 32 الصغرى 18

أسيوط: العظمى 33 الصغرى 18

سوهاج: العظمى 34 الصغرى 21

قنا: العظمى 36 الصغرى 23

الأقصر: العظمى 36 الصغرى 23

أسوان: العظمى 37 الصغرى 24

الوادي الجديد: العظمى 35 الصغرى 20

أبو سمبل: العظمى 37 الصغرى 24