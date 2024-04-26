أول تعليق من بدرية طلبة لتواجد صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز بزفاف ابنتها

لا يزال حفل زفاف الفنانة بدرية طلبة يتصدر مؤشر محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع استمرار «بدرية» في نشر مقاطع فيديو من حفل زفاف ابنتها سلمى الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، بالإضافة إلى المطربين الذين تواجدوا لتقديم فقرات غنائية ممتعة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وكان من بين الحضور الشاب من ذوي القدرات الخاصة الذي حدث معه سوء فهم مع الفنان أحمد عبد العزيز، في عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر.

تعليق بدرية طلبة على وجود صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز في حفل زفاف ابنتها

وفي أول تعليق للفنانة بدرية طلبة، أوضحت من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»: «جماعة بعد إذنكم أنا معزمتش حد ولا اعرف طريقه ولا دا مين، أنا لاقيته في الفرح ومكانش ينفع اعمل أي رد فعل إلا إني أرحب بيه».

وتابعت: «للاسف دا شخص منساق فيه ناس بتسترزق من وراه بيستفادوا منه ومن أي لقطة تحصله ماشين وراه بكاميرات التليفونات بتاعتهم وبيزقوه في أي حتة وفي أي حالة مستفيدين منه وبكررها لاعزمته ولا أعرفه، وكوني أرحب بيه دا أمر طبيعي أنا ترند مش مستنية حد أعمل بيه ترند عيب».

أبرز مشاهد حفل زفاف بدرية طلبة

وحرص عدد كبير من الفنانين على التواجد في حفل زفاف ابنة الفنانة بدرية طلبة، من بينهم الفنانة سوسن بدر، والتي قامت بتقبيل يديها على دعمها ومساندتها، إذ كانت الفنانة سوسن بدر أول الحضور.

كما شهد حفل الزفاف تأثر شديد من الفنانة بدرية طلبة، والتي لم تتمالك دموعها أثناء الزفة الخاصة بابنتها وقامت بتقبيل يديها هي الأخرى.