محافظة القاهرة تكرم 42 طالبا فائزا بالمسابقة الدينية.. شهادات تقدير وجوائز

نظمت محافظة القاهرة حفلًا لتكريم 42 طالبًا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية، وذلك بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والأوقاف، وشمل التكريم توزيع جوائز مالية وشهادات تقدير عليهم.

وتنقسم المسابقة إلى مستويين، مستوى خاص يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ القرآن الكريم كاملاً بالتفسير، ومستوى عام تم تصنيفه على مراحل التعليم المختلفة، إذ تتضمن المرحلة الثانوية حفظ 10 أجزاء من القرآن، والمرحلة الإعدادية تشمل حفظ 5 أجزاء من القرآن، أما المرحلة الابتدائية تتضمن حفظ جزأين من القرآن، بالإضافة إلى الأحاديث الأربعين النبوية التي تحض على قيمة العمل والتحلي بالأخلاق الحسنة ودراسة السيرة النبوية ونبذة عن بعض الشخصيات الإسلامية لكل المستويات.

وتقدم للمسابقة 236 طالبًا وطالبة تم اختبارهم في المدرسة الخديوية الثانوية بنين بمعرفة لجنة من أساتذة كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر وموجهي التربية والتعليم.

وأسفرت المسابقة عن فوز 42 طالبا وطالبة منهم 8 طلاب في المستوى الخاص، كما فاز 9 طلاب على مستوى المرحلة الثانوية، وفاز 16 طالبا وطالبة في المرحلة الإعدادية، وفاز 9 طلاب بالمرحلة الابتدائية.

وشمل الحفل تكريم أعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة وعلى رأسهم الدكتور محمد عبدالدايم الجندي عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر.

كما شهد الحفل تكريم عايدة سعيد الأم المثالية على مستوى محافظة القاهرة، و10 أمهات مثاليات بالديوان العام والأحياء، وتم تكريم الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق حي المحروسة الحاصل على المركز الأول بالدورة بالدورة الرمضانية للأحياء المطورة في خماسي كرة القدم في نسختها الثالثة 2024.

كما تم تكريم عددا من مؤسسات الدولة العاملة في خدمة المجتمع والتي تتعاون مع محافظة القاهرة في رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم كصندوق تحيا مصر، ومؤسسة حياة كريمة، وبنك الطعام المصري، إلى جانب تكريم عدد من مؤسسات المجتمع المدني.