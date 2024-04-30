تنبيه مهم من السكة الحديد بشأن التواجد داخل محطات القطارات دون تذكرة

أهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الركاب، في تنبيه عاجل لها، صدَر منذ قليل، بعدم التواجد داخل المحطات أو بالقطارات دون تذكرة السفر كذلك والاحتفاظ بها حتى محطة الوصول، تجنباً لدفع الغرامة المالية المقررة وقيمتها 50 جنيها، وذلك لمنع التكدس والازدحام داخل محطات القطارات.

تذكرة السفر

وناشدت الهيئة الركاب بالحصول على تذكرة السفر قبل استقلال القطار، مع تأكيد مراجعة التذكرة بعد الحصول عليها من خلال جميع المصادر المختلفة التي حددتها الهيئة وهي:

1- شبابيك التذاكر بالمحطات .

2- أون لاين من خلال الموقع أو التطبيق الرسمي للحجز.

3- الحجز الإلكتروني من خلال منافذ «فوري – خدماتي – طلقة – أوباي – كاش كول» المنتشرة على مستوى الجمهورية.

4- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض الأماكن.