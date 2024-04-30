5 أطعمة ابتعد عن تناولها في الإفطار .. ترفع مستويات السكر في الدم

وجبة الإفطار لا غنى عنها في يومنا؛ لذلك عند تناولها يجب الابتعاد عن بعض الأطعمة التي يمكن أن تتحول إلى سموم أو ترفع نسبة السكر في الدم ومنها على سبيل المثال الوجبات السريعة والمشروبات المحلاة بنسبة كبيرة من السكر وغيرها، من الأطعمة التي نستعرضها في التقرير التالي، وفقًا لموقع «every day health» البريطاني.

أطعمة ترفع السكر على الإفطار

البداية من المشروبات المحلاة بالسكر؛ مثل الصودا وعصائر الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من السكر دون بروتين أو دهون أو ألياف، احذر تناولها على الريق خلال وجبة الإفطار لأنها ترفع نسبة السكر في الدم.

الحليب

الحليب من المشروبات المهمة في وجبة الإفطار؛ لكنه يحتوي على الكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ونسبة عالية من السكر، لذلك إذا كنت مريض سكر ابتعد عنه في وجبتك الصباحية.

الحبوب البيضاء

في تصريحات خاصة لـ«الوطن» حذرت الدكتورة عاليا صلاح، استشاري تغذية علاجية، من الوجبات السابقة والخبز الأبيض تحديدًا لأنه من مصادر الكربوهيدرات المكررة، وهذا يعني أنه لا يحتوي على الألياف الغذائية، ونصحت بتناول الخبز البلدي لأنه يحتوي على جنين القمح المغذي.

الوجبات السريعة

تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات، لذا فإن تناولها على الريق أو في وجبة الإفطار يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

الفواكه والخضروات النشوية

رغم احتواء الفواكه والخضراوات النشوية علي الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة؛ لكن الإفراط في تناولها مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف والخس قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.