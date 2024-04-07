بحضور نواب وإعلاميين وشيوخ قبائل.. حزب المؤتمر ينظم حفل الإفطار السنوي

نظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية، حفل الإفطار السنوي، بمشاركة عدد من شيوخ القبائل العربية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الحزبية والشعبية والتنفيذية.

حزب المؤتمر

وحضر الحفل اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب والأمين العام، ونواب رئيس الحزب الدكتور مجدي مرشد، واللواء أحمد زغلول، اللواء رضا فرحات، القبطان محمود جبر، عبد العزيز بليغ، أحمد خالد اللواء عبد العزيز الأحمدي نائب رئيس الحزب، النائب أحمد عمران، محمد رمضان المستشار السياسي لرئيس الحزب، النائبة الدكتورة حنان عوض، والدكتور مصطفى أباظة أمين اللجان المتخصصة، وأمناء اللجان النوعية بالحزب، وأمناء المحافظات، وإسلام تمراز، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر.

إفطار حزب المؤتمر

ومن بين الحضور النائب أكمل نجاتي، النائب محمد السباعي كما شارك عدد من رموز ومشايخ مجلس القبائل، الدكتور فتحي عامر، الشيخ إبراهيم الجبلي، الشيخ سالم أبو غزالة، الشيخ عوده ابو عمار، الشيخ سالم أبو رجب، الشيخ محمد مبارك الرشيدي، الشيخ خميس العجرمي، البرلماني السابق صلاح عياد، عدد من الشخصيات العامة والحزبية والإعلامية.