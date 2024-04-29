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دراسة تحذر من خطورة عدم تناول وجبة الإفطار.. يزيد خطر الإصابة بجلطات الدماغ

كتب:

محمود العزبة
10:24 م | الإثنين 29 أبريل 2024
وجبة الإفطار

وجبة الإفطار

مخاطر كثيرة يتعرض لها الأشخاص الذين يتجاهلون تناول وجبة الإفطار، بما في ذلك خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى جلطات الدماغ، وغيرها من الأمراض التي ربما تودي بحياة الإنسان، دون مقدمات.

مخاطر تخطي وجبة الإفطار

عندما نتخطى وجبة الإفطار بسبب ضيق الوقت أو النوم حتى موعد وجبة الغداء، يفرز الجسم هرمون التوتر المعروف باسم «الكورتيزول»، ويسبب هذا الهرمون التهاب الأوعية الدموية، محفزًا الخلايا المسؤولة عن تصلب الشرايين، ما يؤدي إلى مشكلات في القلب والأوعية الدموية تصل خطورتها إلى الإصابة بجلطات الدماغ، وذلك بحسب دراسة نشرتها مجلة «BMJ» للصحة العامة.

توصلت الدراسة إلى أنّ تأخير تناول وجبة العشاء إلى ما بعد الساعة الثامنة مساءً، يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

أهمية وجبة الإفطار لمن يعانون من الأمراض المزمنة 

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكر، فإن تناول وجبة إفطار متوازنة العناصر الغذائية يعتبر أمراً ضرورياً للحفاظ على سيولة الدم والتحكم في مستويات السكر به، وفقًا للدكتور عيد الخولي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية الذي أوضح خلال حديثه لـ«الوطن» أن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يزيد ترسبات الكوليسترول الضار في الشرايين، وهو ما يؤدي إلى مشكلات خطيرة خاصةً لمرضى القلب.

وينصح «الخولي» بضرورة تجنب الأطعمة المشبعة بالزيوت الدهنية مثل الطعمية، مع الاهتمام في وجبة الإفطار بالاستفادة من الألياف المتواجدة في الخضروات التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، بالإضافة إلى عدم الإفراط في تناول البيض لتجنب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

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