عضو مجلس إدارة البورصة: حققنا أحجام تداول ومعدلات ربحية كبيرة في عام 2023

قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنَّ الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت المستثمرين للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم من خلال الاستثمار في الذهب أو أسهم البورصة أو العقارات.

الأسهم حصص في شركات تعمل في القطاعات الاقتصادية

وتابعت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي أحمد دياب مقدما برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنَّ الأسهم تعتبر أصول فهي عبارة عن حصص في شركات تعمل في القطاعات الاقتصادية، موضحة أنَّه مع بداية من 2022 بدأ الاهتمام المتزايد من قبل المواطنين نحو الاستثمار في أسهم البورصة.

أداء البورصة المصرية خلال 2023 كانت بين أفضل البورصات العربية

وذكرت أنَّه خلال آخر عامين ارتفع عدد الأشخاص المكودين في البورصة بشكل إيجابي، ذلك ما انعكس على أحجام التداول مع تحقيق معدلات ربحية كبيرة، موضحة أن أداء البورصة المصرية خلال 2023 كانت بين أفضل البورصات العربية.

الإصلاحات النقدية التي نفذتها الحكومة في مارس الماضي

كما أشارت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أن الإصلاحات النقدية التي نفذتها الحكومة في مارس الماضي، دفع التقارير العالمية بأن تشجع الاستثمار في البورصة المصرية والاقتصاد المصري، مع تزايد أحجام أموال الأجانب في السوق المصرية.