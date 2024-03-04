خبير مالي: مصر تتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية باحترافية

قالت الدكتورة وفاء علي، خبير مالي، إن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل كبير على الأسواق المحلية، مؤكدة أن الدولة داعم حقيقي للمواطن المصري، ولذلك في إطار المتابعة اللحظية لحالة الأسواق وحياة المواطنين.

تطبيق منظومة الحماية الشاملة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر رفعت درجة الجاهزية لتطبيق منظومة الحماية الشاملة، والتأكد من توافر السلع الغذائية والأدواية وكل ما يلزم حياة الإنسان.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع الأزمة بشكل احترافي أو نوع من الابتكار السياسي، موضحة أن عامل الوقت هو مهم لحل أي أزمة، إذ انعكاس هذه التدفقات الاقتصادية تمثلت في الإفراج الفوري عن السلع الموجودة بالدوائر الجمركية، والتي جرى حفرها بعناية شديدة.

توفير الاعتمادات المستندية والتحويلات

وأوضحت أن الدولة المصرية تعاملت مع قطاع البنوك في توفير الاعتمادات المستندية والتحويلات، حتى يستطيع المستوردين إنهاء كل الإجراءات المطلوبة منهم، بطريقة ايجابية مع البنك المركزي.