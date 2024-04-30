اليوم آخر موعد للتقديم لوظائف «النقل».. اعرف المستندات المطلوبة

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، اليوم الثلاثاء، 30 أبريل 2024 كآخر موعد تتلقي فيها الهيئة طلبات الراغبين في التقديم على الوظائف المعلن عنها.

وظائف قيادية

وحسب بيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، فقدجرى تحديد عدد من الوظائف التخصصية القيادية وهي «رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة».

المستندات المطلوبة للتقديم

وتضمنت المستندات التي يجب على الشخص الراغب في التقديم استيفائها والتي جاءت كالتالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر.

- 6 صور شخصية مقاس 4×6.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- بيان حالة موضح فيه التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى.

- العلاوات التشجيعية.

- خطاب معتمد من الإدارة القانونية يفيد عدم توقيع أي جزاءات على المُتقدم أو إحالته للمحكمة التأديبية.

- بيان عن الأداء خلال السنوات السابقة.