«النقل» تكشف تفاصيل تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق

تابعت وزارة النقل أعمال التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق، بمصنع شركة ألستوم بمدينة فالنسيان بفرنسا، مؤكدة على الأهمية البالغة لهذا المشروع لتطوير الخط الأول للمترو وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي ينقل حاليا 1.3 مليون راكب يوميا.

ينقل الخط بعد تطويره حوالي مليوني راكب يومياً

وأوضحت وزارة النقل في تقرير لها، أنه مخطط أن ينقل الخط بعد تطويره حوالي مليوني راكب يومياً، مؤكدة أن المشروع يأتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات.

وعقد قيادات وزارة النقل، اجتماعا موسعا مع هنري بوبار رئيس شركة ألستوم لمناقشة أهمية قيام الشركة بالبدء في إنشاء المجمع الصناعي الخاص بالشركة في مدينة برج العرب بالإسكندرية والمتضمن إنشاء مصنعين احدهما لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والأنفاق مثل الإشارات والاتصالات والتحكم والسيطرة والآخر لتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها.

توطين صناعة السكك الحديدية

يأتي إنشاء المجمع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر توفيرا للعملة الأجنبية، إذ أكدت الشركة التزامها الكامل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر ومن المخطط أن يتم استخدام المجمع الصناعي في إنتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة إلى مختلف دول العالم أيضا مما يحقق عائد اقتصادي إيجابي للدولة المصرية.

كما سيوفر هذا المجمع الصناعي أكثر من 1200 فرصة عمل من المهندسين والفنيين المصريين، كما ناقش الاجتماع استعدادات الشركة للبدء في التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل في أكتوبر المقبل وأهمية بدء البرنامج التدريبي للمصريين في مجال تشغيل وصيانة المونوريل، إذ أنه من المخطط أن تكون نسبة العمالة المصرية 95% من إجمالي عدد العمالة الخاصة بالمشروع.