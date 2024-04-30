عرض قطعة أثرية فريدة بقصر محمد علي في المنيل.. «ترابيزة من أذن الفيل»

أعلنت إدارة متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل عرض قطعة أثرية فريدة عبارة عن ترابيزة من أذن الفيل لها 3 أرجل من الخيرزان.

القطعة الأثرية هدية من السودان

ونوهت إدارة متحف قصر الأمير محمد علي، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، إلى أنَّ القطعة عبارة «ترابيزة من أذن الفيل لها 3 أرجل من الخيرزان، وتأخذ شكل الأذن، ومحاطة بإطار من المعدن وعلى الأذن قطعه نحاسية، ومكتوب عليها تمّ إهدائها من حاكم السودان لملك مصر والسودان»، مؤكّدة أنَّ القطعة تعد من روائع قصر محمد علي بالمنيل.