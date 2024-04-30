الشركة المصرية لإدارة المترو تعلن عن وظائف جديدة بالقطار الكهربائي الخفيف

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن حاجتها لشغل الوظائف الفنية الآتية بعد بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف، المعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت إلى أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) هو مشروع جديد يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، ومالك المشروع وزارة النقل / الهيئة القومية للأنفاق، والمقاول العام هو تحالف شركتي كريك افيك إنترناشيونال «CREC- AVIC INTL Consortium» وهو المسئول عن إنشاء وتركيب وصيانة المعدات الكهروميكانيكية والوحدات المتحركة.

المستندات المطلوبة لوظائف القطار الكهربائي الخفيف

-صورة المؤهل والمؤهلات الأخرة التي حصل عليها.

-صورة الموقف من التجنيد.

-صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة شهادات الخبرة إن وجد.

-شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها.

-صورة حوالة بريدية بمبلغ 25 جنيها باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

-عدد 2 صورة شخصية.

موعد التقديم للوظائف

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنه يتم تقديم الطلبات مرفق بها المستندات المطلوبة في ظرف موضح عليه اسم الوظيفة والقسم التابع لها بمبنى الهيئة القومية للأنفاق بميدان رمسيس خلال الفترة من أول مايو حتى 16 من نفس الشهر.