مشاهد صادمة لثوران بركان روانج.. حمم وغيوم ساخنة ورعب بين السكان (فيديو)

حالة من الذعر يعيشها سكان شمال ولاية سولاويسي في شرق إندونيسيا، اليوم، بعد ثوران بركان جبل إيبو، مرة أخرى اليوم الثلاثاء عدة مرات، إذ تداول رواد موقع «إكس» مقاطع فيديو صادمة لثوران البركان وتأثيراته على المناطق المحيطة به.

وكانت السلطات في إندونيسيا رفعت مستوى الإنذار وأخلت المناطق المجاورة لبركان روانج في جبل إيبو وفقا لوكالة علم البراكين في الأرخبيل. فيما أعلنت الهيئة العامة لمراقبة الملاحة الجوية «إيرناف»، إغلاق مطار راتولانجي الدولي في مانادو.

مقاطع فيديو تبرز غضب البركان

Rumah dinas SMP Negeri 1 Tagulandang di Pulau Ruang terkena material panas erupsi gunung api RUANG pagi hari ini. mengakibatkan bangunan tersebut rusak dan mulai terbakar. 30/04/2024

cc: @johnseach @MKelko @Volcanologist @volcanodiscover @fathialz pic.twitter.com/Sy5qRdDAEl — INFOMITIGASI (@infomitigasi) April 30, 2024

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مرعبة للبركان الذي هدد حياة أكثر من 6 آلاف شخص، وبثت الوكالة مقطع فيديو لعمود من الصهارة ناتج عن بركان جبل إيبو خلال انبعاثه في السماء، وغيمة ضخمة من الرماد تنفثها الفوهة وجمرا متوهجا قرب المنازل.

تفاصيل ثوران بركان جبل إيبو

Observasi erupsi Gunung Api RUANG siang hari ini. 30/04/2024. betapa masif erupsi hari ini hingga aliran piroklastik bergulung-gulung dari puncak menuju ke lereng gunung. dan terlemparnya material padat dengan ukuran lebih besar dari batu kerikil. pic.twitter.com/e3wHu5tvjL — INFOMITIGASI (@infomitigasi) April 30, 2024

وكشفت وكالة علم البراكين، في بيان عنها اليوم، أن البركان في الساعات الأولى من اليوم ثمّ عاد للثوران مرّتين آخرين صباح اليوم، وهو الثوران الذي صاحبه ظهور عمود من الرماد على ارتفاع يزيد عن خمسة كيلومترات.

وحذرت الوكالة السكان من أخطار الثوران واحتمالية قذف البركان صخورا منصهرة أو غيوما ساخنة، فضلا عن مخاوف من حدوث تسونامي نتيجة سقوط أحجار البركان في البحر.

ليست المرة الأولى

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Observasi erupsi Gunung Api RUANG siang hari ini. 30/04/2024. betapa masif erupsi hari ini hingga aliran piroklastik bergulung-gulung dari puncak menuju ke lereng gunung. dan terlemparnya material padat dengan ukuran lebih besar dari batu kerikil@infomitigasi pic.twitter.com/FjOKj3FzR2 — Info Jateng (@Jateng_Twit) April 30, 2024

وأفادت «سكاي نيوز»، بأن بركان جبل إيبو ثار أكثر من 6 مرات منذ بداية الشهر الحالي، وخلال هذه الفترة جرى إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص، في ظل تأكيدات بأن البركان لا يزال يشكل خطرا على حياة السكان.

وأخلت روانج أكثر من 800 مسكن بالكامل هذا الشهر، وعاد بعض السكان إلى منازلهم بعد رفع حال الطوارئ الاثنين، حسبما ذكر صحفي في وكالة فرانس برس.