سيول في السعودية.. وتحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة

شهدت الأيام القليلة الماضية منخفضات جوية شديدة في عدد من دول الخليج، نتج عنها أمطار غزيرة ورياح عاتية، واستقرت الحالة الجوية في بعضها؛ إلا أن الطقس في المملكة العربية السعودية لا يزال يواجه تغيرات يومية، وسط تحذيرات للمواطنين بعدم التواجد في الشوارع، واتباع التعليمات التي أعلنتها الجهات المختصة.

سيول في منطقة العيص بالسعودية

وتعرضت محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة، إلى هطول أمطار بشكل كثيف، نتج عنها سيول شديدة تعطلت على أثرها حركة المرور والحياة بشكل عام.

ووثق مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة انتشار السيول في شوارع «العيص»، ما أثار الذعر بين الأهالي، وأدى إلى انهيار بعض الطرق في المحافظة، وتواصل الأجهزة المعنية إنقاذ عدة مواقع متضررة.

الأرصاد الجوية في السعودية ترفع درجة الإنذار

وشددت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة على أنه من الضروري على جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر، مطالبةً الأفراد بتجنب التواجد في مناطق الأودية ومجاري السيول وعدم النزول إليها لعدم التعرض إلى الخطر أو الإصابة.

استمرار سقوط الأمطار في المملكة

وأضافت الأرصاد الجوية بالسعودية، أن المملكة ستشهد خلال الفترة المقبلة سقوط أمطار غزيرة، تشمل تأثيرات قوية نتيجة وجود رياح شديدة السرعة، مع توقع انعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وجريان للسيول.