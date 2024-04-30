«الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة.. موجة حارة ورياح صحراوية شديدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة في الظل خلال الأيام المقبلة، إذ تتعرض البلاد إلى موجة حارة جديدة مع بداية الأسبوع المقبل، ونشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية.

منخفض جوي حار جديد

وأشارت الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، إلى أنّ البلاد ستتأثر بكتلٍ هوائيةٍ خماسينة حارة قادمة من المناطق الصحراوية، في طقس الأيام المقبلة، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بين 3 لـ4 درجات على شمال البلاد ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، في حين ترتفع بين 6 لـ7 درجات على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة في الظل خلال طقس الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة في طقس الأيام المقبلة، والتي ستسجل في الظل، خلال فترات الظهيرة، فقد جاءت كالتالي:-

درجات الحرارة الخميس 2-5-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 33 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 3-5-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 33 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 35 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 38 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 4-5-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 32 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 38 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاحد 5-5-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 33 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 31 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 35 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 16 درجة مئوية.