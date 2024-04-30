«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة ومثيرة للرمال على الطرق السريعة والصحراوية

حذرت الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لرياح شمالية غربية نشطة في حالة الطقس اليوم، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تصبح مثيرة للرمال والأتربة على المدن الجديدة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة والصحراوية.

نشاط للرياح في طقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، إلى أنَّ سرعات الرياح اليوم تتراوح بين 30 لـ33 كيلومترا في الساعة، وذلك على محافظات شمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وجنوب الصعيد.

وتابعت: تصل سرعات الرياح إلى 30 كيلومترا في الساعة، وتتراوح سرعات الرياح بين 32 إلى 33 كيلومترا في الساعة على محافظات شمال الصعيد، إذ تصبح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على المدن والمجتمعات العمرانية ذات الظهير الصحراوي والطرق الصحراوية المفتوحة.

طقس غائم على السواحل وسيناء

وأضافت أن السواحل الشمالية الشرقية والغربية ستشهد على مدار اليوم طقسا غائما جزئيا بسبب تكاثر السحب المنخفضة الغير ممطرة، في حين تشهد جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء طقس غائم بسبب تكاثر العالية والمتوسطة، التي يصاحبها أمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا.