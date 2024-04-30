تطورات حالة الطقس في 3 بلاد عربية.. سيول وأمطار رعدية مستمرة (صور)

شهدت الدول العربية العديد من المنخفضات الجوية الشديدة، والرياح القوية، ما أدى إلى هطول الأمطار بشكل كثيف ونتج عنها سيول في مختلف البلاد، وكانت أبرزها عمان، والإمارات، والمملكة العربية السعودية الأكثر تأثرا بالتغير المناخي المفاجئ.

سيول في محافظات المملكة العربية السعودية

تعرضت محافظات السعودية إلى سيول عارمة، أثرت على الحياة في عدد من المناطق، وجرفت المياه الكثيفة مئات من السيارات، وأصيب عشرات من المواطنين بالرعب، وكانت المدينة المنورة ومكة المكرمة الأكثر تضررا في تلك الأحداث، فضلا عن أن البلاد سجلت درجات حرارة منخفضة بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، وتم رفع الإنذارات في بعض المناطق، بحسب ما ذكره المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية.

حالة الطقس في الإمارات العربية المتحدة

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات، إنه لا يوجد حتى الآن استقرار في حالة الطقس، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار في عدة مناطق متفرقة، مطالبة جميع المواطنين بالالتزام بالتعليمات التي تنشرها الجهات المختصة، للحفاظ على صحة الأشخاص من الإصابة بأي ضرر.

وجاء ذلك بعد تعرض بعض المحافظات إلى عاصفة شديدة أدت إلى انعدام في الرؤية الأفقية، فضلا عن تعطل الحركة المرورية وتوقف الدراسة لعدة أيام.

فيضانات في المحافظات العمانية

تسبب الطقس القاسي في محافظات عمان الفترة الأخيرة، في مصرع نحو 16 شخصا، كان من بينهم تلاميذ، وتوفي عدد كبير من الأشخاص داخل سيارتهم، إثر عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق متفرقة شمال البلاد وشرقها.