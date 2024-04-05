أسعار الفسيخ والرنجة 2024 اليوم بالفيوم.. أطباق رئيسية في عيد الفطر

يولي آلاف المواطنين أهمية كبرى بأسعار الفسيخ والرنجة 2024 اليوم في محافظة الفيوم، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك الذي يفصلنا عنه نحو 3 أيام فقط، إذ إنّها الوجبة الرئيسية على مختلف الموائد في أول أيام العيد، خصوصًا وأنّه يحل قبل أيام من شم النسيم 2024، فيما تقدم عشرات المحال الكثير من العروض المغرية على أسعار الفسيخ والرنجة لجذب الزبائن.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار الفسيخ والرنجة 2024 اليوم في الفيوم، فضلًا عن الفرق بين الفسيخ والملوحة والرنجة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الفسيخ والرنجة 2024

وتختلف أسعار الفسيخ والرنجة 2024 في الفيوم اليوم، إذ تحدد حسب إذا ما كان مخليًا أم لا، فيما تتنافس العديد من المحال على تقديم أفضل العروض أمام المواطنين، بالتزامن مع قرب حلول موعد عيد الفطر 2024، ويليه موعد شم النسيم، إذ تأتي الأسعار كما يلي:

أسعار الرنجة اليوم سليم، نحو 130 جنيها للكيلو.

أسعار الرنجة اليوم مخلي، نحو 135 جنيها للكيلو.

أسعار الفسيخ اليوم مخلي، نحو 260 جنيها للكيلو.

أسعار الفسيخ اليوم سليم، يسجل نحو 265 جنيها للكيلو.

أسعار الملوحة اليوم سليم، نحو 240 جنيها للكيلو.

أسعار الملوحة اليوم مخلي، نحو 245 جنيها للكيلو.

ما الفرق بين الفسيخ والملوحة والرنجة؟

ويكشف الحاج رفعت الدمياطي، صاحب أحد محال الرنجة والفسيخ، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّ الفرق بين الفسيخ والملوحة والرنجة كبير، مُشيرًا إلى إنّ كل صنف منهم نوع أسماك مختلف، فضلًا عن اختلاف الرائحة والطعم ومدى تماسك اللحم، كالآتي:

الفسيخ، يصنع من سمك البوري، ويتم تمليحه داخل براميل خشب، أو صفائح معدنية.

الرنجة، يتم تصنيعها من سمك الكابلياو، بعد تنظيف الأمعاء، ثم يتم تجفيفه وتبخيره بنوع معين من الخشب وهما نوعان، أحدهما بيركه وآيشين، وكلاهما يتم استخراجهما من المياه المالحة مثل نوع سمك يسمى الباكلاه.

الملوحة، هو أحد أنواع الأسماك من المياه العذبة مثل النيل، وأبرزها البقار، والذي يتم تمليحه بنفس طريقة الفسيخ، وفي الغالب يتم استخراجه من النيل في مناطق الصعيد.