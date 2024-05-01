في ذكرى رحيله.. كيف تنبأ مصطفى درويش بوفاته مبكرا

تحل اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر مايو، الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ.

قبل وفاة الراحل مصطفى درويش، كان يشعر وكأنه سيفارق عالمنا قريبا، وظهر ذلك من خلال أحد المنشورات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل وفاته بساعاتٍ قليلة، وهو بوست طريف يتضمن صورة مكتوب عليها «إنهاء الماضي بـ 10 جنيهات فقط»، ليعلق درويش على هذا البوست قائلاً «هاتلي بـ 500 لو سمحت»، إذ نتفاجأ بعده بساعات قليلة بوفاة الفنان مصطفى درويش.

وتحدث مدير أعماله في تصريحات صحفية وقال «في آخر أيامه كان سريعاً وكان يريد إنهاء كل شيئاً بسرعة كأنه يعلم برحيله، كان يفعل خير كثيراً، منها تجهيز ابنة أحد حراس العقارات بشكل كامل».

علاقة مصطفى درويش بشقيقه أحمد

وتحدث عن علاقته بشقيقه وقال: «كان أحمد شقيق الراحل مصطفى درويش مرتبط به بشكل كبير، حيث كان يعتبره كوالده وكان مصطفى يفهمه من نظرات عينه، ورفض درويش الزواج لعدم ترك شقيقه بمفرده، كما أن درويش قال له بأنه لا يريد الزواج لأنه ليس له أي ضمانات لتربية أبنائه ووجوده بجانبهم وأنه سوف يرحل سريعاً».

حقيقة خطوبة مصطفى درويش

وعن أنباء ارتباطه وخطوبته التي انتشرت بعد وفاته بفترة، قال مدير أعماله «هذه الأخبار جميعها شائعات وكذب، مصطفى رحمة الله لم يتزوج ولم يخطب قبل وفاته».