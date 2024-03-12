رثاء مصطفى درويش في مسلسل كامل العدد +1 يبكي المتابعين.. «حاضر في غيابه»

لايزال حاضرًا في أذهان جمهوره ومتابعيه وصناع الدراما على الرغم من مرور أكثر من عام على وفاة الفنان مصطفى درويش، ليتذكره الجمهور بعدما سلط مسلسل كامل العدد +1 الضوء على وفاته عقب مشاركته مع فريق العمل بالموسم الأول العام الماضي، ولم يتجه مؤلفو العمل لاقتطاع دور الفنان الراحل في الجزء الثاني، بل خصصوا له ركنا ضمن الأحداث يتناول أحداث وفاته وحزن أصدقائه عليه.

حساب مصطفى درويش الشخصي يبكي متابعيه مجددًا

أبكى رحيل الفنان مصطفى درويش متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتذكره جمهوره عبر الحساب الشخصي له الذي لايزال ينبض بالحياة رغم وفاة صاحبه، ليعيد القائمون على الصفحة نشر صورة من مشهد مؤثر في مسلسل كامل العدد +1 يتضمن رثاء شريف سلامة للفنان الراحل.

ودون الحساب على الصورة سيناريو الرثاء الذي وجهه شريف سلامة للراحل مصطفى درويش، «كدا يا عم عمر مشيت وسيبتني في المورستان دا لوحدي، بس أنا عايزك تطمن على الولاد متخفش حسن وحسين باخد بالي منهم كأنهم ولادي، وربنا يقدرني وأكون أب كويس ليهم، علشان أنا عارف إنك لو مكاني كنت هتعمل كدا واكتر، بس أنت وحشتهم أوي وحشتنا كلنا، هو صعب حد يملى مكانك بس أنا والله بحاول، تعرف برغم إن معرفتنا كانت قصيرة إنما أنت قصرت فيا أوي وغيابك قصر فينا كلنا، وحشتنا أوي»، وفور نشر هذا المشهد المؤثر تحول حساب الفنان الراحل إلى دفتر عزاء.

مواعيد مسلسل كامل العدد +1

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON حصريا، وتذاع الحلقة الثانية في تمام الساعة الـ7:30 مساء ويعاد 8:15 صباحا.