هل ارتداء العين أو الخرزة الزرقاء حرام؟.. مصطفى حسني يوضح الرأي الشرعي

«هل ارتداء السلسلة التي بها عين زرقاء حرام كما يقول البعض؟».. سؤال وجهته إحدى المتابعات لـ الداعية مصطفى حسني، خلال فيديو له على منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، إذ يرتدي البعض مجوهرات تحتوى على عين زرقاء أو خرزة اعتقادًا بأنها تبعد عنهم الحسد والعين، والبعض الآخر لأنه تضفي إطلالة جذابة.

هل ارتداء السلسلة عين زرقاء حرام

وجاء رد الداعية مصطفى حسني، «الاعتقاد بأن العين الزرقاء مؤثرة هو الشيء الحرام»، وذلك لأن أهل التوحيد لا يعتقدون أن أي شيء مؤثر بحد ذاته، ولكن الله الواحد الأحد هو الذي يدفع في كل شيء التأثير.

الاعتقاد بها حرام

وأضاف، أنه حال ارتداء العين أو الخرزة الزرقاء أخذًا بالأسباب بأن الله يخلق فيها شيئ معين، فهذا ليس حرام، كمثل أن الإنسان يدعي والله يخلق سبب الإجابة، فالله سبحانه وتعالي يخلق الشبع، والعمل والله يخلق الرزق، وأضاف مصطفى حسني أنه لا يستحسن ارتداء الخرزة والعين الزرقاء، لأنها عادة ما تكون اعتقادا بأنها مؤثرة في ذاتها..

وأضاف أنه لا يمكن تحريمها لأن الفتوى عند العلماء ليست حرام، حال اعتقاد أن المؤثر فيها هو الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يخلق فيها النفع والضر، وهو الفاعل الوحيد والضار الوحيد لأن هذه هي عقيدة الموحدين.