تخصيص 330 فدانا في قنا لاستغلالها في مشروعات زراعية

وافق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على تخصيص 330 فدانا لاستغلالها في تنفيذ مشروعات زراعية لصالح المحافظة.

وقال محافظ قنا، خلال اجتماع عقده اليوم مع عدد من القيادات التنفيذية، إن الدولة تحرص على استكمال خطتها بالاهتمام بالقطاع الزراعى، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة، من خلال استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة وإحتوائية، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمراة والشباب وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية

توفير الغذاء للمواطنين

وأضاف «الداودي»، أن المحافظة تسعى لتوفير الغذاء الآمن للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال طرح منتجات مشروعات الأمن الغذائي التابعة للمحافظة بمنافذ البيع المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.