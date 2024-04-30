محافظ شمال سيناء: تخصيص 40 مليون جنيه لرفع كفاءة منازل الشيخ زويد

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة بإعادة الحياة إلى كامل طبيعتها في مدن محافظة شمال سيناء، خاصة مدينتي الشيخ زويد ورفح، من خلال إعادة تعمير المناطق المتضررة عن طريق إقامة تجمعات سكنية جديدة، وإعادة تأهيل وبناء المنشآت الحكومية لتوفير حياة كريمة للسكان، ولمساعدتهم في طي صفحة الإرهاب وبدأ صفحة جديدة عنوانها التعمير والبناء.

وأشار المحافظ، خلال لقاء جماهيري مع عواقل ومشايخ وأهالي الشيخ زويد، في حضور صالح أبو هولي رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد ومديري المديريات والإدارات المركزية المعنية، إلى استمرار المحافظة في صرف التعويضات للمواطنين المضارين.

وقال المحافظ أن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت مبلغ 40 مليون جنيه لرفع كفاءه عدد من المنازل والوحدات السكنية التي أضيرت بالقري العائدة بالشيخ زويد، بجانب تخصيص 5 سيارات فنطاس لتوفير المياه للمواطنين في مختلف القري والتجمعات، موجها الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على هذه الجهود.

اقامة تجمعات تنموية في الشيخ زويد

وأعلن المحافظ عن إقامة عدد من التجمعات السكنية في الشيخ زويد، بجانب إقامة عمارات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاقتصادي، مؤكدًا إنشاء محطات لتحلية المياه في مختلف القري والتجمعات.

أشار المحافظ إلى رفع كفاءة 130 وحدة سكنية بالشيخ زويد بالتعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من بينها 20 منزل بدوي في قرية الخروبة و30 وحدة سكنية بقرية الخروبة و40 وحدة سكنية بقرية الجورة و40 وحدة سكنية بقرية قبر عمير، بتكلفة 32 مليون جنيه، حيث يبلغ متوسط تكلفة الوحدة الواحدة 246.1 ألف جنيه.

افتتاح إدارة تموين الشيخ زويد

لفت المحافظ الي افتتاح إدارة تموين الشيخ زويد بتكلفة 8.6 مليون جنيه، حيث يحتوي المبني على إدارة تموين الشيخ زويد ومركز خدمة ومخزن ومنفذ بيع للشركة العامة لتجارة الجملة، وذلك لتقديم خدمات خاصة بالبطاقة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بجانب بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

محافظ شمال سيناء يزور ملاحة سبيكة

في سياق آخر، أجرى محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس محمد ابراهيم يونس، رئيس مجلس اداره شركه النصر للملاحات والعضو المنتدب، بزيارة ملاحة سبيكة، حيث أكد المحافظ توافر العديد من الثروات والخامات التعدينية والملاحات وغيرها بكميات كبيرة واحتياطيات تكفي العديد من الصناعات لسنوات مقبلة.

وأشار المحافظ إلي أن ملاحة سبيكة من أكبر الملاحات على مستوى المحافظات، إذ تبلغ مساحتها الكلية 26 كيلومتر مربع، وتنتج أجود أنواع الملح الذي يتم تصديره لعدد من دول العالم.