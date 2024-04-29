افتتاح 3 مشروعات تنموية وخدمية في الشيخ زويد بتكلفة 80.6 مليون جنيه

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، 3 مشروعات تنموية وخدمية في مركز ومدينة الشيخ زويد، وهي رفع كفاءة عدد 130 وحدة سكنية ومبنى إدارة تموين الشيخ زويد ومدرسة الفارابي للتعليم الأساسي.

تخصيص 40 مليون جنيه لرفع كفاءة المنازل

ووجه المحافظ الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي لتخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لرفع كفاءه عدد من المنازل والوحدات السكنية بالقرى العائدة، بجانب توفير 5 سيارات فنطاس لتوفير المياه للمواطنين بالشيخ زويد، مؤكدا استمرار صرف التعويضات للمواطنين المتضررين.

وأكد المحافظ، رفع كفاءة 130 وحدة سكنية بالشيخ زويد بالتعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من بينها 20 منزلا بدويا في قرية الخروبة و30 وحدة سكنية بقرية الخروبة و40 وحدة سكنية بقرية الجورة و40 وحدة سكنية بقرية قبر عمير، بتكلفة 32 مليون جنيه، حيث يبلغ متوسط تكلفة الوحدة الواحدة 246.1 ألف جنيه.

افتتاح إدارة تموين الشيخ زويد بتكلفة 8.6 مليون جنيه

أضاف المحافظ أنه تم افتتاح إدارة تموين الشيخ زويد بتكلفة 8.6 مليون جنيه، حيث يحتوي المبني على إدارة تموين الشيخ زويد ومركز خدمة ومخزن ومنفذ بيع للشركة العامة لتجارة الجملة، وذلك لتقديم خدمات خاصة بالبطاقة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بجانب بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.أشار المحافظ الي افتتاح مدرسة الفارابي للتعليم الأساسي في قرية الجورة بالشيخ زويد بتكلفة 11.1 مليون جنيه على مساحة 2185 متر مربع، حيث تضم عدد من الفصول الدراسية ومعامل وفراغات تكميلية وملعب ومساحة للتوسعات المستقبلية.