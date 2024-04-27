محافظ شمال سيناء يفتتح موسم الصيد في بحيرة البردويل

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، اليوم السبت، موسم الصيد في المسطح المائي لبحيرة البردويل، بعد فترة المنع التي استمرت عدة أشهر، لتكاثر الزريعة وأعمال التطوير بالمسطح المائي للبحيرة.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والقيادات التنفيذية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وأكد «شوشة» أن افتتاح موسم الصيد في البحيرة بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذكري الثانية والأربعين لتحرير سيناء، معلنًا عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتي القطاعات وفي مختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة.

1228 مركبًا موزعة على 3 مراسي

أضاف المحافظ، في بيان، أن عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل تبلغ 1228 مركبًا موزعة على 3 مراسي وهي: مرسى إغزيوان وبه 700 مركب، مرسى التلول وبه 375 مركبًا، ومرسى النصر وبه 178مركبًا، حيث يعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين اثنين إلى 3 صيادين، مؤكدًا أن عدد الصيادين العاملين بالبحيرة يبلغ نحو 3000 صياد، بجانب 1000 شخص آخرين من العاملين في الخدمات المعاونة لهم.

وأشار المحافظ، إلى أن بحيرة البردويل تنتج العديد من الأسماك عالية الجودة ولها سمعة عالمية منها الدينيس والقاروص واللوت والسهلية والطوبارة والعائلة البورية وسمك موسى والجمبري والكابوريا، لافتًا إلي أنها تتصل بالبحر عن طريق فتحات تسمى بواغيز، منها بوغازين طبيعيين هما الزرانيق وأبو صلاح، وبوغازين آخرين صناعيين برقمي 1 و2 غرب وشرق البحيرة وهى التي تغذى البحيرة بالمياه والأسماك، كما تعتبر أحد مصادر البروتين الحيوي لسكان المحافظة وباقي محافظات الجمهورية ، وذلك لعدم تأثرها بالتلوث الزراعي أو الصناعي أو الصحي.

طرح البيوت البدوية في قرى الصيادين

وأعلن المحافظ طرح البيوت البدوية في قري الصيادين في منطقة إغزيوان أمام الصيادين، مشيرًا إلى أن السيد رئيس الجمهورية صدق على تخفيض قيمة البيت البدوي بنسبة 55%، وتحمل الدولة الدعم النقدي المباشر المتمثل في القيمة المالية للأرض وشبكات الموقع العام والبنية التحتية وشبكات الربط على المصادر الخاصة والمنشآت الخدمية.

وأعلن المحافظ أن قري الصيادين تقع جنوب بحيرة البردويل بمنطقة إغزيوان وتبعد عن ميناء الصيد بنحو كيلو مترين وتتبع الوحدة المحلية لقرية السادات بمركز بئر العبد، ويتكون المشروع من 4 تجمعات كل تجمع يشمل 50 منزلًا بمساحة 200 متر مربع «120 مبنى و80 حوشا»، بجانب منطقة خدمات تتوسط الأربع تجمعات تضم قاعة مناسبات ووحدة إسعاف ومدرستين ابتدائي وإعدادي ورياض أطفال ومركز شباب وديوان ومسجد ومحال تجارية ووحدة صحية.

تقديم الأوراق من خلال الموقع الإلكتروني

أشار المحافظ إلي تقديم الأوراق الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار، حيث ستكون القرعة إلكترونيًا ويتم التخصيص للبيوت البدوية بنظام التملك دون الحق في الأرض، مؤكدا أن ثمن كراسة الشروط 351 جنيهًا مع سداد مقابل أنشطة وخدمات الجهاز الوطني بقيمة 1000 جنيه وسداد المصاريف الإدارية بقيمة 200 جنيه، ويتم رفع الايصال بالمبلغ المسدد على موقع هيئة الاستثمار.

من جانبه أكد اللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، أنه يعمل في البحيرة حوالى 3000 صياد، وتعتبر البحيرة هي مصدر دخلهم الوحيد من أهالي المحافظة، كما تمثل مصدر رزق طائفة أخرى من المتعاملين مع الصيادين من تجار ومناديب الصيد ووسطاء وورش إصلاح المواتير وتجار الغزول والشباك ومصانع الثلج وورش إنشاء وإصلاح المراكب.

وأضاف أن هناك 6 جمعيات للصيادين، والحرف السائدة في البحيرة هي، حرفة الدبة لصيد الأسماك القاعية، وحرفة البوص لصيد أسماك العائلة البورية، حيث يتم صيد الأسماك من خلال 4 مواقع هى التلول، إغزيوان، النصر، ونجيله.