السياحة: تخصيص «صوفا بيد» لحجاج المستوى الاقتصادي بمخيمات منى وعرفات

دعا باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، كافة شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي لهذا العام إلى عقد اجتماعات مع الفائزين بقرعة الحج السياحي قبل سفرهم لأداء مناسك الحج، لتوعيتهم بظروف الإقامة بمخيمات منى وعرفات في ظل ضيق منطقة المشاعر وبخاصة مشعر منى، لافتا إلى أن المساحة المخصصة لكل حاج من حجاج السياحة المستوى الاقتصادي في مخيمات منى لن تتعدى الـ 80 سنتيمتر مربع.

المشاعر المقدسة

وأضاف لـ«الوطن»، أنه يجب على شركات السياحة إعلام الحجاج بأن ضيق مساحات المخيمات هذا العام بمشعر مني مٌطبق على كافة الدول الإسلامية، ويعود في المقام الأول لضيق منطقة المشاعر في ظل زيادة أعداد الحجاج.

3 وجبات غذائية للحجاج في اليوم بمنى وعرفات

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج السياحي، إلى أن كافة حجاج السياحة المستوى الاقتصادى «البري والاقتصادي طيران» سيخصص لهم «صوفا بيد» داخل مخيمات منى وعرفات للجلوس والنوم عليها، موضحا أنه سيتم أيضا تقديم 3 وجبات غذائية «فطار - غداء - عشاء» خلال فترة إقامتهم بالمشاعر المقدسة التي تتراوح ما بين 3 و4 أيام.