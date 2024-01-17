«السياحة»: الخدمات المقدمة للحجاج في مخيمات منى وعرفات ستكون «مجودة»

أكد باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن المواصفات الفنية للمخيمات التي سيقيم بها حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة هذا العام جيدة للغاية، موضحا أنه تم اتخاذ كل التدابير مع الشركة السعودية التي ستقدم خدمات الإعاشة للحجاج بمنى وعرفات للحيلولة دون حدوث أية مشكلات طارئة، والعمل على تجويد كل الخدمات المقدمة للحجاج خلال فترة إقامتهم بالمخيمات.

تقديم أفضل الخدمات للحجاج

وأضاف عضو اللجنة الفنية للحج، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه نظرا لضيق المساحات بمنطقة منى، فإن المساحة المخصصة لكل حاج من حجاج السياحة داخل المخيم ستكون نحو 60 سنتيمترا مربعا، موضحا أن هناك اجتماعات دورية تتم بين اللجنة الفنية للحج وغرفة شركات السياحة حتى نهاية الموسم، للعمل على تقديم أفضل خدمة للحاج المصري.

معاينة سكن الحجاج

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، إلى أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي تقوم حاليا وحتى 22 يناير الجاري بإجراء عملية التضامنات فيما بينها لتنفيذ برامج الحج، لافتا إلى أنه بعد انتهاء تلك العملية ستبدأ عملية معاينة وتوثيق سكن الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة.