الطفل معاذ محمود: قلدت محمد هنيدي ومثلت مع تامر حسني

أكد الطفل معاذ محمود، مقدم محتوى على «تيك توك»، أنه بدأ طريقه في التمثيل على التيك تيك منذ 6 سنوات، ووالده هو أول من اكتشفه، موضحا أنه يحب التمثيل جدًا وشارك أيضا مع الفنان محمد هنيدي، كما شارك في فيلم «تاج» مع النجم تامر حسني، كطفل صغير يعاني التنمر من قبل زملائه وأصحابه.

بارع في تقليد نجم الكوميديا محمد هنيدي

وتابع معاذ محمود خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز اليوم الثلاثاء،:«أنا بارع في تقليد نجم الكوميديا محمد هنيدي في أكثر من فيديو على تيك توك وهنيدي قالي لازم تكون شاطر في الدراسة».

أذان في المسجد القريب من المنزل

واستكمل: «كنت بأذن في المسجد القريب من المنزل، لعدم وجود المؤذن الرئيسي أنا محبوب وسط المصلين في المسجد وأتمنى أن أكون طبيب عظام لمعاناتي من عدد من المشكلات بسبب لعبة كرة القدم كما أحب المحلل الرياضي مدحت شلبي وأحب أن أكون مقدم برامج لكي أتحدث مع الأطفال والمجتمع».