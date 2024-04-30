الدولار بكام في البنوك؟.. اعرف آخر تحديث للأسعار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجع في البنوك، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم نحو 47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، مقارنة مع أسعار الفترة الصباحية التي كانت عند 47.85 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع.

الدولار يواصل التراجع

ويسيطر الاتجاه الهبوطي على تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال الفترة الحالية.

وترصد «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن، بمختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات من قبل البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم، 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري الآن، إلى 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، في بنك مصر اليوم 47.8 جنيه للشراء و47.9 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وتراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 47.8 جنيها للشراء و47.9 جنيه للبيع.