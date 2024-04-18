تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الآن.. اعرف وصل كام؟

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-4-2024، في البنوك الآن، وفقًا لآخر تحديثات معلنة من المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-4-2024، بعد أن شهد تراجع في البنوك، ووفقًا لاخر تحديث عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في البنك المركزي عند 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع، مقارنة مع 48.48 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع أسعار التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وتراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الآن في بنك الإسكندرية 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع، مقارنة مع 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع أسعار التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرية الآن، في البنك الأهلي عند 48.37 جنيه للشراء، و48.47 للبيع، مقارنة مع 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه أسعار التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في التجاري الدولي، الآن إلى 48.28 جنيه للشراء، و48.38 للبيع، مقارنة مع 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، أسعار التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في بنك مصر، إلى 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع، مقارنة مع 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، أسعار التعاملات الصباحية.