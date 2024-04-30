أمطار رعدية على جنوب سيناء لليوم الثاني على التوالي

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية على مناطق من جنوب سيناء ️يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

أمطار لليوم الثاني على التوالي في جنوب سيناء

هذا هو اليوم الثاني الذي تشهد فيه مناطق من محافظة جنوب سيناء سقوط أمطار، إذ شهدت منطقة سانت كاترين أمس الاثنين تساقط أمطار مُتفاوتة الشدة وصلت إلى رعدية، سبقها تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية المُمطرة، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.

تقلبات جوية من الخليج

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، إنّ السعودية والإمارات تمران بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، تصحبه نسب عالية من الرطوبة، الأمر الذي يتسبب في تشكّل العواصف الرعدية وتتساقط معها الأمطار الغزيرة وحبات البرد على العديد من دول الخليج، وتتأثر بها مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.