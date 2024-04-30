متلازمة إهلرس دانلوس.. قدرة خارقة أم مرض خطير؟

قد نرى في بعض أفلام الخيال العلمي بعض القدرات الغريبة التي يتمتع بها الأبطال الخارقون مثل الطيران وإطلاق الشباك العنكبوتية من أصابع اليد وقدرة البطل الخارق على تمدد جسمه بشكل عجيب، وبالرغم أن هذه القدرات غير حقيقة، إلا أن بعضها قد يحدث بشكل مصغر في الحياة الواقعية.

هناك متلازمة غريبة نادرة تحدث لفئة قليلة من البشر، وهي ظاهرة إهلرس دانلوس، التي تجعل الجسد يتمدد وكأنه مطاطي، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي، وفقاً لما ورد عبر موقعي «web md» و«cleveland clinic».

متلازمة إهلرس دانلوس

متلازمة إهلرس دانلوس هي حالة وراثية نادرة، تحدث بسبب ضعف في الأنسجة الضامة للجسم، التي تشمل الدم والأنسجة الدهنية، كذلك العظام والغضاريف، والتي تجعلها فضفاضة ورقيقة، مما تسفر عن كثرة الإصابات وجعل المريض أكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة، كما يمكنها أن تحدث خللاً في الأوعية الدموية والأعضاء أيضاًن وحتى الآن لا يوجد علاج لها.

أنواع المتلازمة

صنف مكتشفو المرض إهلرز ودانلوس تلك المتلازمة إلى 13 نوعاً مختلفاً من الاضطرابات النسيجية.

- متلازمة فرط الحركة إهلرز- دانلوس، وهي الأكثر شيوعاً، وهي تجعل المفاصل أضعف، وأكثر عرضة للإلتواء.

- متلازمة إهلرز- دانلوس الكلاسيكية، وهي خاصة بتمدد البشرة.

- متلازمة إهلرز- دانلوس الوعائية، ويولد بها واحد من كل 100.000 إلى 200.000.

- متلازمة إهلرز - دانلوس الحدابي.

- التهاب المفاصل.

- التشنج الفقاري.

أعراض المتلازمة

وبحسب الدكتورة حنان الكحكي، استشاري الجلدية فإن هذا المرض الوراثي الذي يحدث بسبب عيب خُلقي أو خلل في إنتاج مادة الكولاجين في الجسم، يسفر عن جعل الجسم أكثر عرضة للإصابات الخطيرة بسبب هشاشته وضعفه.

وأضافت الكحكي أن أعراضه الجانبية خطيرة وبعضها قد يكون قاتل مثل تسببها في :

- مشاكل في القلب.

- مشاكل في المعدة.

- ارتخاء المفاصل عند استقرارها.

- جلد مطاطي.

- كثرة الكدمات.

- مشاكل في الأسنان.

- الشعور بالتعب حتى بعد أوقات الراحة.

- صعوبة في التركيز.

ويقول الخبراء إنه حتى الآن لم يكتشف علاج محدد لهذه المتلازمة، التي يصاب بها واحد من بين كل 5000 شخص حول العالم.