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اقرأ في عدد الوطن غدا: الأيدي الشقيانة.. أولوية في الجمهورية الجديدة

كتب:

أحمد العانوسي
08:29 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «الأيدي الشقيانة».. أولوية في «الجمهورية الجديدة» 

- توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين مصر وبيلاروسيا.. و«مدبولي»: تحفيز الاستثمار المشترك أولوية 

- «الضرائب»: تلقينا 400 مليون فاتورة عبر منظومة «الإيصال الإلكتروني» 

- وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة قادرون على تنفيذ أصعب المهام بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف 

- 1500 متطوع من «التحالف الوطني» يشاركون في «هنوصلك» بـ19 محافظة 

- 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في 2023 

- العودة لـ«دوري NILE»

الصفحة الثانية

- «الإسكان»: 131 ألف حجز لـ1747 قطعة أرض ضمن برنامج «مسكن» 

- «الجزار» يزور مصنع شركة «Hydroo» الإسبانية لبحث موقف تصنيع منتجات الشركة محليا وتذليل العقبات في طريق تعظيم المنتج المحلي

- «المالية»: الإصلاحات الهيكلية تُمهد الطريق للنمو الاقتصادي

- «معيط»: مشروع «رأس الحكمة» يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات

- «البيئة» تطلق المرحلة الثالثة من «إدارة المخلفات الصلبة» 

- «الصحة»: حزمة حوافز استثمارية لقطاع الرعاية الطبية

- «عبدالغفار»: الانتهاء من إصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين

- «التنمية المحلية»: تحديد المخالفات القريبة من المدن لإدخالها ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء 

- المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف لـ500 شاب وفتاة من الأسر الأكثر احتياجا

الصفحة الثالثة

- «آمنة» أمام مجلس الشيوخ: التعدّي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف تتطلب إجراءات رادعة

- وزير التنمية المحلية: استعادة 1128 فدانا وتحرير 10395 محضر تبوير.. وعزل وإيقاف 208 موظفين

- مصر تدعو إلى تذليل التحديات أمام أفريقيا لاستكمال التنمية

- مليون أفريقي يعانون الفقر المدقع في «جنوب الصحراء» رغم توافر موارد هائلة

-  وزير التجارة: دعم كامل للشركات العاملة في السوق المصرية

- استشهاد وإصابة 108 فلسطينيين في 5 مجازر جديدة باليوم الـ 208 للعدوان على غزة

- تقرير «الموت الصامت» يكشف انهيار منظومة الرعاية الصحية.. والأوبئة تهدد فرص البقاء على قيد الحياة في رفح.. واستمرار الاحتجاجات الطلابية بالجامعات الأمريكية

- «الري»: البحث العلمي أساس مواجهة تحديات المياه 

- «رضا وعبدالعال» يفتتحان معرض المدارس الفنية

الصفحة الرابعة

- الأيدي الشقيانة.. أولوية في «الجمهورية الجديدة» 

- في «عيد العمال».. رفع «الأدنى للأجور» للقطاعين «العام والخاص» وطفرة في ملف العمالة غير المنتظمة 

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل و«مهني 2030» لتلبية احتياجات السوق  

- تأهيل الشباب لـ«تكنولوجيا» سوق العمل بميزانية تتجاوز 193 مليون جنيه.. وبرامج تدريبية طويلة المدى وتوفيق أوضاع المراكز العاملة في التدريب

- حسن شحاتة: مشروع قانون العمل الموحد يعالج القصور بالنصوص المعمول بها حالياً ويحقق التوازن الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص 

- وزير العمل: الرئيس وجّه بتوفير برامج حماية اجتماعية واقتصادية للعمال

الصفحة الخامسة 

- اهتمام بالعمالة غير المنتظمة.. منصات إلكترونية لتحسين الخدمة   

-   صرف 4.5 مليار جنيه منحة استثنائية لمواجهة تداعيات «كورونا».. وزيادة عدد المنح السنوية إلى 6 منح وصرف بوليصات تأمين بـ200 ألف جنيه في حالة الوفاة 

- الحكومة: إجراءات مشددة لتأمين مستقبل 14 مليون عامل وأسرهم في الخارج

 - 2030.. استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 

- «النقابات»: العمال شركاء في التنمية وقدموا تضحيات كبيرة لمساندة الدولة 

-  «البدوي»: ذوو الهمم كان لهم نصيب كبير من اهتمام الحكومة

- رئيس الاتحاد: رفع أجور القطاع الخاص لـ 6000 جنيه يوفر حياة كريمة 

- عمال مصر هم سواعدها وأبناؤها المخلصون المشاركون لها في كل إنجاز

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: محاولة نسف محكمة الاستئناف!

- صلاح البلك: الأذان السادس وأجراس الضمير في جامعات أمريكا

- د. محمود خليل: الحياة لـ«التعاليم»

- عماد فؤاد: مكامن الردع (2)

- جيهان فوزي: غزة وتحديات ما بعد الحرب

- بلال الدوي: «رئيس» بطل و«شعب» واعٍ

الصفحة السابعة

- العودة لـ«دوري NILE».. مواجهة ثقيلة بين الإسماعيلي والأهلي.. تغييرات في تشكيل «الأحمر».. و«الدراويش» جاهزون

- القوة الضاربة مستمرة.. رئيس الزمالك يعلن بقاء «زيزو وعواد».. «علاء» غاضب.. ومستندات جديدة ضد «ساسي»

- ليلة الكبار.. باريس سان جيرمان ضيفا على دورتموند بـ«الأبطال»

الصفحة الثامنة

- «أريد رجلا».. تحديات المرأة المعيلة في مشروع تخرُّج

- عروض وورش مجانية برعاية «نادي سينما الطفل».. ارسم حلمك بالكارتون

- بشاير «البطيخ» تغازل عشاقه.. «النمس» يكسب 

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بقلم أحمد العانوسي