اقرأ في عدد الوطن غدا: الأيدي الشقيانة.. أولوية في الجمهورية الجديدة

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «الأيدي الشقيانة».. أولوية في «الجمهورية الجديدة»

- توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين مصر وبيلاروسيا.. و«مدبولي»: تحفيز الاستثمار المشترك أولوية

- «الضرائب»: تلقينا 400 مليون فاتورة عبر منظومة «الإيصال الإلكتروني»

- وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة قادرون على تنفيذ أصعب المهام بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف

- 1500 متطوع من «التحالف الوطني» يشاركون في «هنوصلك» بـ19 محافظة

- 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في 2023

- العودة لـ«دوري NILE»

الصفحة الثانية

- «الإسكان»: 131 ألف حجز لـ1747 قطعة أرض ضمن برنامج «مسكن»

- «الجزار» يزور مصنع شركة «Hydroo» الإسبانية لبحث موقف تصنيع منتجات الشركة محليا وتذليل العقبات في طريق تعظيم المنتج المحلي

- «المالية»: الإصلاحات الهيكلية تُمهد الطريق للنمو الاقتصادي

- «معيط»: مشروع «رأس الحكمة» يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات

- «البيئة» تطلق المرحلة الثالثة من «إدارة المخلفات الصلبة»

- «الصحة»: حزمة حوافز استثمارية لقطاع الرعاية الطبية

- «عبدالغفار»: الانتهاء من إصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين

- «التنمية المحلية»: تحديد المخالفات القريبة من المدن لإدخالها ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء

- المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف لـ500 شاب وفتاة من الأسر الأكثر احتياجا

الصفحة الثالثة

- «آمنة» أمام مجلس الشيوخ: التعدّي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف تتطلب إجراءات رادعة

- وزير التنمية المحلية: استعادة 1128 فدانا وتحرير 10395 محضر تبوير.. وعزل وإيقاف 208 موظفين

- مصر تدعو إلى تذليل التحديات أمام أفريقيا لاستكمال التنمية

- مليون أفريقي يعانون الفقر المدقع في «جنوب الصحراء» رغم توافر موارد هائلة

- وزير التجارة: دعم كامل للشركات العاملة في السوق المصرية

- استشهاد وإصابة 108 فلسطينيين في 5 مجازر جديدة باليوم الـ 208 للعدوان على غزة

- تقرير «الموت الصامت» يكشف انهيار منظومة الرعاية الصحية.. والأوبئة تهدد فرص البقاء على قيد الحياة في رفح.. واستمرار الاحتجاجات الطلابية بالجامعات الأمريكية

- «الري»: البحث العلمي أساس مواجهة تحديات المياه

- «رضا وعبدالعال» يفتتحان معرض المدارس الفنية

الصفحة الرابعة

- الأيدي الشقيانة.. أولوية في «الجمهورية الجديدة»

- في «عيد العمال».. رفع «الأدنى للأجور» للقطاعين «العام والخاص» وطفرة في ملف العمالة غير المنتظمة

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل و«مهني 2030» لتلبية احتياجات السوق

- تأهيل الشباب لـ«تكنولوجيا» سوق العمل بميزانية تتجاوز 193 مليون جنيه.. وبرامج تدريبية طويلة المدى وتوفيق أوضاع المراكز العاملة في التدريب

- حسن شحاتة: مشروع قانون العمل الموحد يعالج القصور بالنصوص المعمول بها حالياً ويحقق التوازن الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص

- وزير العمل: الرئيس وجّه بتوفير برامج حماية اجتماعية واقتصادية للعمال

الصفحة الخامسة

- اهتمام بالعمالة غير المنتظمة.. منصات إلكترونية لتحسين الخدمة

- صرف 4.5 مليار جنيه منحة استثنائية لمواجهة تداعيات «كورونا».. وزيادة عدد المنح السنوية إلى 6 منح وصرف بوليصات تأمين بـ200 ألف جنيه في حالة الوفاة

- الحكومة: إجراءات مشددة لتأمين مستقبل 14 مليون عامل وأسرهم في الخارج

- 2030.. استراتيجية وطنية لتمكين المرأة

- «النقابات»: العمال شركاء في التنمية وقدموا تضحيات كبيرة لمساندة الدولة

- «البدوي»: ذوو الهمم كان لهم نصيب كبير من اهتمام الحكومة

- رئيس الاتحاد: رفع أجور القطاع الخاص لـ 6000 جنيه يوفر حياة كريمة

- عمال مصر هم سواعدها وأبناؤها المخلصون المشاركون لها في كل إنجاز

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: محاولة نسف محكمة الاستئناف!

- صلاح البلك: الأذان السادس وأجراس الضمير في جامعات أمريكا

- د. محمود خليل: الحياة لـ«التعاليم»

- عماد فؤاد: مكامن الردع (2)

- جيهان فوزي: غزة وتحديات ما بعد الحرب

- بلال الدوي: «رئيس» بطل و«شعب» واعٍ

الصفحة السابعة

- العودة لـ«دوري NILE».. مواجهة ثقيلة بين الإسماعيلي والأهلي.. تغييرات في تشكيل «الأحمر».. و«الدراويش» جاهزون

- القوة الضاربة مستمرة.. رئيس الزمالك يعلن بقاء «زيزو وعواد».. «علاء» غاضب.. ومستندات جديدة ضد «ساسي»

- ليلة الكبار.. باريس سان جيرمان ضيفا على دورتموند بـ«الأبطال»

الصفحة الثامنة

- «أريد رجلا».. تحديات المرأة المعيلة في مشروع تخرُّج

- عروض وورش مجانية برعاية «نادي سينما الطفل».. ارسم حلمك بالكارتون

- بشاير «البطيخ» تغازل عشاقه.. «النمس» يكسب

- «العفوية سر النجاح».. أبناء لبنى ونس يكشفون كواليس «أمي العزيزة»