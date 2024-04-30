اقرأ في عدد الوطن غدا: الأيدي الشقيانة.. أولوية في الجمهورية الجديدة
كتب:
أحمد العانوسي
08:29 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «الأيدي الشقيانة».. أولوية في «الجمهورية الجديدة»
- توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين مصر وبيلاروسيا.. و«مدبولي»: تحفيز الاستثمار المشترك أولوية
- «الضرائب»: تلقينا 400 مليون فاتورة عبر منظومة «الإيصال الإلكتروني»
- وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة قادرون على تنفيذ أصعب المهام بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف
- 1500 متطوع من «التحالف الوطني» يشاركون في «هنوصلك» بـ19 محافظة
- 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في 2023
- العودة لـ«دوري NILE»
الصفحة الثانية
- «الإسكان»: 131 ألف حجز لـ1747 قطعة أرض ضمن برنامج «مسكن»
- «الجزار» يزور مصنع شركة «Hydroo» الإسبانية لبحث موقف تصنيع منتجات الشركة محليا وتذليل العقبات في طريق تعظيم المنتج المحلي
- «المالية»: الإصلاحات الهيكلية تُمهد الطريق للنمو الاقتصادي
- «معيط»: مشروع «رأس الحكمة» يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات
- «البيئة» تطلق المرحلة الثالثة من «إدارة المخلفات الصلبة»
- «الصحة»: حزمة حوافز استثمارية لقطاع الرعاية الطبية
- «عبدالغفار»: الانتهاء من إصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين
- «التنمية المحلية»: تحديد المخالفات القريبة من المدن لإدخالها ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء
- المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف لـ500 شاب وفتاة من الأسر الأكثر احتياجا
الصفحة الثالثة
- «آمنة» أمام مجلس الشيوخ: التعدّي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف تتطلب إجراءات رادعة
- وزير التنمية المحلية: استعادة 1128 فدانا وتحرير 10395 محضر تبوير.. وعزل وإيقاف 208 موظفين
- مصر تدعو إلى تذليل التحديات أمام أفريقيا لاستكمال التنمية
- مليون أفريقي يعانون الفقر المدقع في «جنوب الصحراء» رغم توافر موارد هائلة
- وزير التجارة: دعم كامل للشركات العاملة في السوق المصرية
- استشهاد وإصابة 108 فلسطينيين في 5 مجازر جديدة باليوم الـ 208 للعدوان على غزة
- تقرير «الموت الصامت» يكشف انهيار منظومة الرعاية الصحية.. والأوبئة تهدد فرص البقاء على قيد الحياة في رفح.. واستمرار الاحتجاجات الطلابية بالجامعات الأمريكية
- «الري»: البحث العلمي أساس مواجهة تحديات المياه
- «رضا وعبدالعال» يفتتحان معرض المدارس الفنية
الصفحة الرابعة
- الأيدي الشقيانة.. أولوية في «الجمهورية الجديدة»
- في «عيد العمال».. رفع «الأدنى للأجور» للقطاعين «العام والخاص» وطفرة في ملف العمالة غير المنتظمة
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل و«مهني 2030» لتلبية احتياجات السوق
- تأهيل الشباب لـ«تكنولوجيا» سوق العمل بميزانية تتجاوز 193 مليون جنيه.. وبرامج تدريبية طويلة المدى وتوفيق أوضاع المراكز العاملة في التدريب
- حسن شحاتة: مشروع قانون العمل الموحد يعالج القصور بالنصوص المعمول بها حالياً ويحقق التوازن الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص
- وزير العمل: الرئيس وجّه بتوفير برامج حماية اجتماعية واقتصادية للعمال
الصفحة الخامسة
- اهتمام بالعمالة غير المنتظمة.. منصات إلكترونية لتحسين الخدمة
- صرف 4.5 مليار جنيه منحة استثنائية لمواجهة تداعيات «كورونا».. وزيادة عدد المنح السنوية إلى 6 منح وصرف بوليصات تأمين بـ200 ألف جنيه في حالة الوفاة
- الحكومة: إجراءات مشددة لتأمين مستقبل 14 مليون عامل وأسرهم في الخارج
- 2030.. استراتيجية وطنية لتمكين المرأة
- «النقابات»: العمال شركاء في التنمية وقدموا تضحيات كبيرة لمساندة الدولة
- «البدوي»: ذوو الهمم كان لهم نصيب كبير من اهتمام الحكومة
- رئيس الاتحاد: رفع أجور القطاع الخاص لـ 6000 جنيه يوفر حياة كريمة
- عمال مصر هم سواعدها وأبناؤها المخلصون المشاركون لها في كل إنجاز
الصفحة السادسة
- أحمد رفعت يكتب: محاولة نسف محكمة الاستئناف!
- صلاح البلك: الأذان السادس وأجراس الضمير في جامعات أمريكا
- د. محمود خليل: الحياة لـ«التعاليم»
- عماد فؤاد: مكامن الردع (2)
- جيهان فوزي: غزة وتحديات ما بعد الحرب
- بلال الدوي: «رئيس» بطل و«شعب» واعٍ
الصفحة السابعة
- العودة لـ«دوري NILE».. مواجهة ثقيلة بين الإسماعيلي والأهلي.. تغييرات في تشكيل «الأحمر».. و«الدراويش» جاهزون
- القوة الضاربة مستمرة.. رئيس الزمالك يعلن بقاء «زيزو وعواد».. «علاء» غاضب.. ومستندات جديدة ضد «ساسي»
- ليلة الكبار.. باريس سان جيرمان ضيفا على دورتموند بـ«الأبطال»
الصفحة الثامنة
- «أريد رجلا».. تحديات المرأة المعيلة في مشروع تخرُّج
- عروض وورش مجانية برعاية «نادي سينما الطفل».. ارسم حلمك بالكارتون
- بشاير «البطيخ» تغازل عشاقه.. «النمس» يكسب
- «العفوية سر النجاح».. أبناء لبنى ونس يكشفون كواليس «أمي العزيزة»