انطلاق الموسم السادس من «الشاهد» على «إكسترا نيوز» يوميا 11 مساء

ينطلق الموسم السادس من برنامج «الشاهد» تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز، الحادية عشر مساء يوميًا من كل أسبوع تحت عنوان «شهادات للتاريخ الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الـفلسطيني».

ويكشف «الباز» في الموسم السادس من برنامج «الشاهد»: «حربٌ لا تبقي ولا تذر أكلت الأخضر واليابس، توثيق في شهادات للتاريخ الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني».

ويذاع برنامج «الشاهد» يوميا في الحادية عشر مساءً، على قناة اكسترا نيوز.