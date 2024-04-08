أحمد بلبولة يكشف لـ«الشاهد» معنى «هلوسة التاريخ»

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن هناك طرقا مختلفة في التعامل مع التاريخ منها إعادة خلق التاريخ ويتم التعامل بفكرة الوعي الجمعي الحاضنة المليئة بالمؤثرات التاريخية والحضارية.

وأضاف «بلبولة» خلال حواره مع برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز» بعنوان «الإخوان - الحشاشين»: «تدخل في مرحلة هلوسة التاريخ، وأمثلة على ذلك أدونيس في كتابه الكتاب أمس المكان الآن، يتعامل مع هذه المسألة على أنها هلوسة التاريخ، ويعيد خلق التاريخ مرة أخرى ويعيد خلق شخصية المتنبي، ورفعت سلام في أرعى الشياه على المياه، أو في هكذا تكلم الكركدن».

وتابع: «التاريخ والشعر والمرويات التاريخية والقرآن والحديث تحضر في شكل الهلوسة، بمعنى أن الإنسان مسكون بهذه الأشباح وعليه أن يختار طريقًا يسلكه ويتخلص من هذا العبء».