أحمد بلبولة لـ«الشاهد»: الجماعات المتطرفة تستقطب عديمي المعرفة

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن طائفة الحشاشين والجماعات المتطرفة حينما تجند أحدًا تقدم خدمات في البداية ويؤسس لفكرة التميز.

فكرة الرفقة المؤمنة

وأضاف «بلبولة» خلال حوارها مع برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز» بعنوان «الإخوان - الحشاشين»: «يبدأ يقول نحن عالم متميز نحن طاهرون في مواجهة الدنس الذي يمثل العالم أجمع، فكرة الرفقة المؤمنة التي تحدث عنها سيد قطب في كتاب معالم في الطريق».

سرية الدعوة

وأشار إلى أن السحر يأتي من فكرة سرية الدعوة، متابعًا: «حينما ترتبط المسألة بفكرة الأسرار وأنك الوحيد المطلع على هذا السر، وتستطيع أن تأتي إلينا فأنت أدخلته من الباب السحري والإنسان يميل إلى عالم الأسرار وعالم أن يكون مميزًا منذ البداية واختلف عن الآخرين».

وتابع: «يبدأ الاستقطاب من هنا ويصعد السلم درجة درجة ويبدأون من فترات مبكرة، ويستغلون فترة فراغ عند الشاب أو الفتاة ويحاولون أن يكونوا هم الحاضن البديل في هذه المرحلة، ثم التدرج والبعض ينقلب على هذه الأفكار ويرفض أن يكون مطيعًا حين يرى التناقض بين الاعتقاد والسلوك».