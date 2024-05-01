ناصيف زيتون ورحمة رياض يستعدان لإحياء حفل غنائي بمالمو السويدية

حفل منتظر يحييه النجمان ناصيف زيتون ورحمة رياض بالسويد، في السادس عشر من يونيو القادم بقاعة «بالتيسكا هالن» في مدينة مالمو السويدية.

ويجري تنظيم الحفل الأوروبي، بعد الحفل المنتظر للنجمين المميّزين في مدينة دوسلدورف الألمانية في الأوّل من يونيو المقبل.

وأكّد منظم الحفل في بيان رسمي بأن جماهيريّة ناصيف ورحمة جعلت الإقبال كبيرا على شراء تذاكر حفل ألمانيا التي شارفت على النفاذ، متوقعاً أن يشهد شباك تذاكر الحفل إقبالا كثيفا، نظراً لكثرة الاتصالات والاستفسارات التي وردت حتّى الآن منذ لحظة الإعلان عن الحفل.

وفقدت الفنانة رحمة رياض شقيقتها منذ أيام وتحديدًا يوم 23 أبريل، حيث كتبت رحمة عبر خاصية القصص القصيرة عبر صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام»، قائلة: «ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالي أختي من والدي رحمه الله، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها».

وأضافت في المنشور: «اللهم اكرم نزلها ووسع مدخلها، وغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم ثبتها عند السؤال، واجعلها في نعيم لا يفنى، واجمعنا بها في جنة الفردوس، لا تنسوها من دعائكم».