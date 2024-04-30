«السياحة»: إجراءات حجز أراضي مخيمات الحجاج في منى وعرفات أوشكت على الانتهاء

واصلت الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتنسيقية المكثفة، بما يسهم في التأكد من تحسين الخدمات المقدمة لحجاج السياحة المصريين داخل المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، وضمان سير الشعائر بكفاءة وفعالية، في ضوء حرص الوزارة على إنهاء كل الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بموسم الحج لعام 1445هجريا.

فريق عمل لمتابعة حجز المواقع

وفي بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، أشارت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، إلى تشكيل فريق عمل من الإدارة، يعمل على مدار الساعة، لمتابعة حجز المواقع الخاصة بمشعري منى وعرفات والعمل على حل أي مشكلات أو تحديات قد تواجه الشركات السياحية في هذا الإطار، لافتة إلى أن إجراءات حجز هذه المواقع أوشكت على الانتهاء.

لجنة لاختيار مشرفي الشركات السياحية

وأضافت «سامي»، أنه تم أيضاً تشكيل لجنة لاختيار مشرفي الشركات السياحية والتأكد من جاهزيتهم لممارسة كل أعمال الإشراف على برامج الحج، إضافة إلى إيفاد لجنة مصغرة للانتهاء من باقي إجراءات معاينة سكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تم البدء في إجراءات معاينات السكن لهذا الموسم وحجز الشركات السياحية له بشكل مبكر تماشياً مع التوقيتات المعلنة من السلطات السعودية.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، أن هذه الإجراءات تأتي لضمان تقديم تجربة حج آمنة ومريحة لحجاج السياحة المصريين وذلك لحين عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن، وكذلك حفاظاً على حقوق كل من الحجاج والشركات السياحية المصرية المنفذة لبرامج الحج.

إدراج البيانات التفصيلية لبرامج الحج

وفي سياق متصل ، تواصل الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية أيضاً التنسيق المستمر مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، المسؤولة عن التعاقدات والترتيبات الخاصة بخدمات الطوافة وغيرها من الخدمات الأساسية، حيث يتم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد واتخاذ جميع السبل لتفادي حدوث أي سلبيات خلال الموسم، وذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة ووفقاً لتوجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بالتأكد من تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

ووجهت الإدارة المركزية، جميع الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج، بضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بإدراج البيانات التفصيلية لبرامج الحج وإنهاء المراجعة النهائية لها.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بجميع المواطنين، عدم الانسياق إلى أي إعلانات وهمية للحج تروج لها الكيانات غير الشرعية ومنها التي تقوم بالتسويق لرحلات الحج لمن يحمل تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها، حيث أن هذه الإعلانات مُضللة نظراً لأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج.

وذكرت الوزارة أنه يمكن الرجوع لها للتأكد من مصداقية تلك البرامج والكيانات قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على مصلحة المواطنين وعدم تعرضهم لأي مشكلات، وكذلك حرصاً على حقوق شركات السياحة المصرية.