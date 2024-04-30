سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية.. اعرف آخر تحديث

سجل سعر الريال السعودي استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، إذ سجل 12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.72 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي سجل اليوم الثلاثاء 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، في البنك التجاري الدولي CIB، عند 12.68 جنيه للشراء، كما سجل 12.77 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

يسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك مصر 12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.