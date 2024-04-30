ما حكم الكسب من تجارة الدخان؟.. «أزهري» يجيب

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ التدخين حرام، ولكنه ليس من الكبائر، لافتا إلى أن يجعل المدخن يتصرف في أمور فيها كبائر لأنه يخرب العقل.

وأضاف «الغفير»، خلال إحدى حلقات برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الاتجار في الدخان مكسبه محرم، وهناك أشخاص لديهم قدر من التدين فيعمل مشروع كافيه ويمنع فيه التدخين، ويكون بجانبه مشروع آخر يكون عليه زحام لوجود التدخين، وهذا نقول له فلتظل على مبدأك وربنا سيعوضك وسيرزقك».

التدخين من الخبائث

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: «التدخين ده أمر من الخبائث بتقدمها للناس يبقى كده المكسب اللي هييجي من وراه حرام».