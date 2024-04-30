خريطة انقطاع التيار الكهربائي في الغردقة الأربعاء والخميس.. اعرف السبب

أعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، عبر صفحتها الرسمية، فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة الغردقة غدا الأربعاء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحطات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي عن الغردقة غدا

وكشف بيان غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها في الغردقة هي مناطق السوبر جيت و الشركة المصرية والمنطقة المحيطة وآخر شارع النصر، وذلك بدءاً من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

وبحسب البيان، سيتم فصل التيار بمنطقة مبارك 2، وجزء من منطقة الكوثر، من الساعة السابعة حتى التاسعة صباحا.

فصل التيار الكهربائي عن الغردقة يوم الخميس

وأشار البيان إلى فصل التيار الكهربائي يوم الخميس عن مناطق تقسيم القضاة وقرية عرابيا وإنارة عرابيا وجوفانا، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

وذكر مصدر مسؤول بشركة كهرباء البحر الأحمر أن فصل التيار الكهربائي بسبب الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وإعادة توزيع الأحمال، وسيعود التيار الكهربائي للعمل عقب انتهاء فرق التشغيل من عملية الصيانة.