حيلة تخلصك من بقع العرق في الملابس.. «اللون الأصفر هيختفي»

البقع العنيدة وآثار العرق على الملابس البيضاء، أصعب ما يواجه ربات البيوت مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، ومع تكرار غسيلها تعاني السيدات من تعب اليدين لصعوبة إزالتها، لذا نقدم في السطور التالية حيلة ذكية وفق موقع «maytag» العالمي، لتوفير كل هذا الجهد والتخلص من البقع الصعبة.

كيف يمكنك إزالة بقع العرق الصعبة؟

على الرغم من امتلاك ربات المنازل للعديد من مزيلات البقع الطبيعية على شكل أدوات منزلية يومية؛ لكن تعتبر كل من صودا الخبز والخل من مزيلات البقع الطبيعية اللطيفة والشديدة التي يستطيعن من خلالها التخلص من البقع، كما أنها غير مكلفة حيث تذيب الصبغة الصفراء والروائح الناتجة عن العرق.

وبجانب الأدوات السابقة يمكن أن يكون عصير الليمون مفيدا في إزالة البقع من الملابس البيضاء، لكنه قد يؤدي إلى بهتان الملابس الملونة.

مما تتكون بقع العرق؟

ويرجح العلماء السبب في تكوين بقع العرق إلى تراكم جزئيات من بروتينات الجسم على الملابس.

هل يمكنك استخدام الخل لإزالة بقع العرق؟

ويعود سبب فاعلية الخل في إزالة البقع إلى محتواه الحامضي القوي الذي يعمل على تفتيت وحل بقع العرق العنيدة، وأفضل نوع خل هو الخل الأبيض المقطر، فهو غير مكلف ولا يحتوي على أي مواد تلوين، لذا؛ من الأفضل اختيار هذا النوع من الخل عند إزالة بقع العرق.