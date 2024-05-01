ضبط 36 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بكفر الشيخ

شنّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، حيث تم المرور على المطاعم، ومحلات الفسيخ والرنجة لفحص التراخيص وإجراءات حفظ، وإعداد الأغذية ومطابقتها للمواصفات القياسية، وسحب عينات للتحليل، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

ضبط 36 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وتمكنت الحملات من ضبط 36 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 2 طن منتجات ألبان غير صالحة كذلك، وتم تحرير 15 محضر بالمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ هذه الحملات تأتي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مشيراً إلى استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.