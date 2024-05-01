«بالأبيض والأسود».. «محمد» يعيد نجوم الفن إلى القرن السابع عشر

الشغف والاستمتاع، دفع محمد جابر، إلى البحث عن شكل الأزياء في العصور القديمة، وتخيل شكل نجوم الفن، وطبيعة ملابسهم في حال عادوا إلى تلك العصور.

الذكاء الاصطناعي

«قمت بارجاع الفنانين إلى القرن السابع عشر لأني دايما عندي شغف بالعصور القديمة، وكل حاجة فيها ومن هنا حبيت انفذها باتقان» هكذا بدأ «محمد» مدير تسويق بإحدى الشركات الإماراتية، حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنه استخدم الذكاء الاصطناعي والفوتوشوب لإظهار الصور بشكلها النهائي.

ما يقرب من 30 دقيقة، هي المدة التي يحتاجها «محمد» لتصميم صورة واحدة بشكلها النهائي: «مع البحث عن الصورة المناسبة للفنانين مش باخد أكتر من نص ساعة»، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، شارك الصور مع الجميع، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من محبي الفنانين.

ردود الأفعال على صور الفنانين

ردود أفعال إيجابية سواء من الفنانين أصحاب الصور أو جمهورهم، توالت على الصفحة الخاصة بـ«محمد» بعد مشاركة الصور: «ردود الأفعال كانت إيجابية ومرضية جدا بالنسبة لي وفنانين كتير قاموا بعرض الصور عندهم وشكري برسالة أو كتابة تعليق» وفق تعبيره.

كريم عبدالعزيز، أحمد عز، أمير كرارة، هاني سلامة، ياسمين عبدالعزيز، نيللي كريم، أيماء أبو اليزيد، وغيرهم من النجوم، هم من أعادهم «محمد» إلى القرن السابع عشر: «كانوا مبسوطين بالصور والفانز بتاعهم مبسوط جدًا» حسب ما رواه مدير التسويق.